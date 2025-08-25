Ричмонд
Народный календарь. Почему на Успение, 28 августа, нельзя ходить босиком

28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы — один из 12 главных православных торжеств, Богородичный праздник.

Его полное название — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери.

На Руси 28 августа избегали хождения босиком, не рекомендовалось втыкать в землю острые предметы, а также надевать новую или неудобную обувь. Считалось, что это принесет дискомфорт на весь год.

В эту дату нельзя ругаться, обижать своих близких, отказывать в помощи нуждающимся, грубить и быть в плохом расположении духа. Также в этот праздник запрещено предаваться унынию и тоске, а физический труд лучше отложить на следующий день.

Приметы погоды:

Если утро хмурое, то к вечеру следует ждать дождя.

Гроза в Успение — осень наступит рано и будет дождливой.

Мухи особенно приставучие — похолодает.

Много паутины — зима будет морозной и ясной.

Именины отмечают: Левкий, Мария, Максим, Степан, Никита, Иосиф.