День лапши быстрого приготовления и День примирительного поцелуя: какие праздники отмечают в России и мире 25 августа

25 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День лапши быстрого приготовления, День примирительного поцелуя и День лазанья по деревьям.
День лапши быстрого приготовления.
День лапши быстрого приготовления отмечают в Японии, так как именно здесь в 1958 году была впервые создана сублимированная лапша. В этот праздник устраивают домашние дегустации разных брендов и вкусов, мастер-классы по приготовлению собственной лапши, а также другие тематические мероприятия.
День примирительного поцелуя.
День примирительного поцелуя придумала отмечать дизайнер из Нью-Йорка Жаклин Милтон с целью дать повод наладить отношения парам, которые проходят кризисный период. В эту дату в знак примирения следует не только поцеловать свою вторую половинку, но и попросить прощения, подарить подарок и просто провести вместе время.
День лазанья по деревьям.
В День лазанья по деревьям дети и родители могут смастерить тарзанку и поиграть с ней или построить домик на дереве и провести в нем целый день. А для тех, кто ни разу не лазал по деревьям, этот праздник — отличная возможность научиться это делать.