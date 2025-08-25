«Любая драка в кино — это хореография»

Я могу поругать и похвалить фильм. Мне очень нравилась идея. В этом была какая-то ценность. «Защитники» могли бы спокойно стать франшизой. Может, так и случится через какое-то время. Просто нужен другой подход, которого на тот момент в России не было. Мы не знали, как вырастить вселенную. Сейчас удачный пример — «Майор Гром». Но если бы не было фильма Сарика Андреасяна, они могли бы ошибиться. «Защитники» дали понимание того, как не надо делать. Я в любом случае отношусь к этому проекту с большим уважением. Хоть там и были проблемы с драматургией и техническими возможностями.