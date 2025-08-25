Календарь на 25 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

25 августа праздник отмечают сотрудники оперативно-поисковых подразделений МВД России. В мире в этот день устраивают соревнования по кроссминтону. А по народному календарю — день Фоти Поветенного, когда было принято наводить в доме порядок. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 25 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 25 августа.
* ~Дeнь oпepaтивнo-пoиcкoвыx пoдpaздeлeний МВД России~
Профессиональный праздник отмечают сыщики, которые специализируются на скрытом наружном наблюдении. Праздник учредили в честь знаменательного события: 25 августа 1902 года негласное наружное наблюдение стало самостоятельным направлением деятельности МВД. Раньше эту функцию выполняла полиция, однако представители преступного мира знали штатных агентов в лицо. Поэтому возник институт филеров, который стал первым органом полицейской разведки в стране.
В современном виде оперативно-поисковое управление МВД России было сформировано в 1991 году. Это одно из самых секретных подразделений министерства. Его сотрудники проходят основательную подготовку, учатся работе с аппаратурой, необходимой для поиска и сбора доказательств.
* ~Международный день лазания по деревьям~
Неизвестно, кто придумал этот забавный праздник, однако 25 августа есть повод поностальгировать и вспомнить время, когда дети не были заняты смартфонами и приставками, а гуляли во дворах и соревновались, кто залезет на ветку повыше. Если вы уже не уверены в собственных физических навыках, не рискуйте. Лучше повесьте на дерево гамак или качели. Еще один вариант отметить праздник — посетить веревочный парк, выбрать подходящий по сложности маршрут и вдоволь насладиться лазанием по деревьям, используя специальное снаряжение.
* ~День рождения консервной банки~
Сейчас консервная банка — привычная в обиходе вещь. Мы даже не задумываемся о том, что когда-то это изобретение стало революционным для хранения продуктов питания.
Над разработкой трудилось несколько человек. Сначала Николя Апперт придумал консервировать продукты, нагревая их до 100 градусов в закрытых бутылках. Его метод исследовали Питер Дюран и Огюст де Гейне. Именно они пришли к выводу, что лучше всего для этих целей подходит жестяная тара. 25 августа 1810 года Дюран получил патент на консервирование пищи в сосудах. По его задумке, тара представляла собой закрытый с двух сторон цилиндр из жести. А другие англичане поставили на поток производство консервных банок.
Позже изобретением стали пользоваться военные Великобритании и Франции, так оно стало известным на весь мир.
* ~Международный день «Поцелуемся и помиримся»~
Праздник придумала активистка из США Жаклин Мингейт. По замыслу создательницы, люди преувеличивают значение некоторых ссор и оказываются не в силах сделать первый шаг к примирению. Мингейт предложила в этот день вместо очередных разборок в стиле «кто прав, кто виноват», поцеловать близкого человека и оставить ссору позади. Конечно, этот метод сработает только при мелких конфликтах, тогда как серьезные проблемы в отношениях лучше не замалчивать, а проговорить. Но важно сделать это без обвинений, поставить себя на место оппонента и взглянуть на ситуацию с другой стороны.
* ~Международный день кроссминтона~
Кроссминтон появился еще в 2001 году, его придумал немецкий спортсмен Билл Брандерс. По сути, это скоростной бадминтон, микс с большим теннисом и сквошем. Уже через два года в кроссминтон играли около 6 тысяч спортсменов. 25 августа 2011 года была официально образована Международная организация скоростного бадминтона, а на следующий день прошел первый чемпионат мира. В соревнованиях приняли участие 400 игроков из 30 стран.
Кроссминтон отличается от бадминтона и большого тенниса отсутствием сетки. Игроки располагаются в квадратах 5 на 5 метров с каждой стороны. Главное правило игры — попасть воланом в квадрат соперника.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 25 августа в других странах.
* День независимости — Уругвай. 25 августа 1825 года в уругвайском городе Флорида депутаты конгресса Восточной провинции провозгласили независимость страны от Бразильской империи. Для уругвайцев этот праздник — символ свободы и начала становления государства. В этот день традиционно проводят военные парады и патриотические акции.
* День солдата — Бразилия. Праздник установлен в честь дня рождения национального героя маршала Луиса Алвеса де Лимы и Силвы, более известного как герцог Кашиас. Он считается величайшим бразильским полководцем. В этот день в стране чествуют военных, проводят парады и торжественные церемонии.
* День святого Людовика — Франция. 25 августа французы вспоминают короля Людовика IX, также называемого святым Людовиком. Он правил Францией в XIII веке, участвовал в крестовых походах и защищал бедных. Людовика канонизировали в 1297 году. Во Франции есть церкви, которые носят его имя: в праздник там проходят особые богослужения.
Религиозные праздники 25 августа.
* День памяти мучеников Фотия и Аникиты.
Аникита и его племянник Фотий были родом из Никомидии, жили они на рубеже III-IV веков во времена правления Диоклетиана. Этот император устраивал гонения на христиан, совершенствуя орудия пыток и казней. Аникита, военачальник и член сената, прилюдно обличил его злодеяния. За это храброго воина подвергли пыткам, бросив льву на растерзание. Но зверь стал ластиться к святому.
Фотий заступился за своего дядю и оказался в темнице вместе с ним. Диоклетиан пытался казнить бесстрашных христиан разными способами, но вопреки его ожиданиям мученики не пострадали ни от диких животных, ни от раскаленной добела бани. После долгих пыток святые отошли ко Господу, сожженные заживо. Но тела их даже не обгорели. Увидев это чудо, многие язычники уверовали во Христа.
Народные праздники и приметы 25 августа.
* Фотя Поветенный.
Православная церковь в этот день чтила память святого Фотия. А на Руси 25 августа было принято прибираться на поветях — там хранили лошадиную упряжь, бороны и сохи. Поэтому этот день в народном календаре прозвали Фотей Поветенным. Крестьяне верили, что если черт «переломит ногу» на поветях, в дом придут несчастья и печали.
Уборку продолжали и в погребах, которые готовили к хранению многочисленных заготовок на зиму. По преданию, в этот день являлся домовой, он подгонял крестьян наводить чистоту. А сам устраивал себе место для зимовки на чердаке, поэтому забираться туда было нельзя. 25 августа в народе также называли днем святого огня и пугали детей сказками о сожжении Аникиты и Фотия. В этот день нельзя было устраивать шумные посиделки, особенно с костром.
Еще с утра следили за погодой. Если появился иней, крестьяне ждали хорошего урожая в следующем году. Если 25 августа шел дождь, бабье лето сулило быть коротким.
* Приметы.
Теплый и ясный день предвещает большой урожай грибов.
Гроза на Фотю — к поздней зиме.
Если кошка умывает лапками голову, в ближайшие дни будет тепло и солнечно.
Если девушка не зайдет в церковь на Фотю, замуж может не выйти.
Смех во время подготовки ко сну может принести бессонницу.
Какие исторические события произошли 25 августа.
* 325 год — торжественно завершился Никейский собор, первый в истории христианской церкви.
* 1973 год — сделан первый снимок с помощью томографа.
Дни рождения и юбилеи 25 августа.
* В 1530 году родился Иван IV Грозный — первый русский царь.
* В 1930 году родился Георгий Данелия — кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист СССР.
Кто отмечает день рождения.
* 83 года исполняется Маргарите Тереховой — советской актрисе и народной артистке России.