Календарь на 25 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Праздник придумала активистка из США Жаклин Мингейт. По замыслу создательницы, люди преувеличивают значение некоторых ссор и оказываются не в силах сделать первый шаг к примирению. Мингейт предложила в этот день вместо очередных разборок в стиле «кто прав, кто виноват», поцеловать близкого человека и оставить ссору позади. Конечно, этот метод сработает только при мелких конфликтах, тогда как серьезные проблемы в отношениях лучше не замалчивать, а проговорить. Но важно сделать это без обвинений, поставить себя на место оппонента и взглянуть на ситуацию с другой стороны.