Названы регионы с самой низкой долей затрат на ЖКУ

Экспертами РИА Новости также был рассчитан объем денежных средств, затрачиваемых семьей на ЖКУ в регионах. В среднем по России ежемесячные траты среднестатистической семьи на ЖКУ в 2024 году составляли 5933 рубля. При этом наиболее значительные траты были в Магаданской области — средняя семья здесь платила за ЖКУ более одиннадцати тысяч рублей в месяц. Свыше десяти тысяч рублей в месяц расходовали на ЖКУ в Москве, Камчатском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.