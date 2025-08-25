Москвичам пообещали аномально холодную погоду в последнюю неделю лета

Ранее KP.RU сообщил, что похолодание в Москву пришло еще 18 августа, тогда же вместе с прохладой в город пришли дожди. Тогда же установилась погода около +17 градусов, которая соответствует скорее климатическим нормам начала сентября. Впрочем, потом воздух все же прогрелся, однако, похоже, тепло не задержалось надолго.