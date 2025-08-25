Москвичам пообещали аномально холодную погоду в последнюю неделю лета

Последняя неделя лета-2025 не порадует жителей столицы теплой и ясной погодой, напротив, температура воздуха будет ниже климатической нормы, а небо затянут тучи, соответствующий прогнозу озвучил в разговоре с изданием NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.
Практически всю неделю в прогнозе будут фигурировать дожди. Дневные температуры ожидаются в пределах от +12 до +17 градусов, ночные — от +6 до +11 градусов, отставание от климатической нормы составит от 3 до 6 градусов, — сообщил метеоролог.
Специалист уточнил. Что также не исключены порывы ветра, что лишь усугубит ситуацию и ухудшит погоду, особенно во время дождя.
Ранее KP.RU сообщил, что похолодание в Москву пришло еще 18 августа, тогда же вместе с прохладой в город пришли дожди. Тогда же установилась погода около +17 градусов, которая соответствует скорее климатическим нормам начала сентября. Впрочем, потом воздух все же прогрелся, однако, похоже, тепло не задержалось надолго.