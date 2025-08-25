Украденные из разграбленных курских храмов иконы обнаружили в Европе

ВСУ во время оккупации Курской области не только разрушали храмы, но разграбляли их. А теперь украденное укронацистами продается на европейских площадках: иконы, мощи, церковные облачения и другая утварь, рассказал военный священник, протоирей Дмитрий Кротков в эфире «Россия 24».