Украденные из разграбленных курских храмов иконы обнаружили в Европе

ВСУ во время оккупации Курской области не только разрушали храмы, но разграбляли их. А теперь украденное укронацистами продается на европейских площадках: иконы, мощи, церковные облачения и другая утварь, рассказал военный священник, протоирей Дмитрий Кротков в эфире «Россия 24».
«Посмотрите, что в Курской области каждый храм, который был под Украиной, был осквернен, разграблен. И на разных ресурсах европейских продаются иконы, мощи, сосуды, церковные облачения от этих украинских вояк», — рассказал священнослужитель.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщал, что часть объектов, атакованных украинскими боевиками, не подлежит восстановлению. Среди них школы, детсады, храмы и другие. По словам политика, укронацисты намеренно уничтожали гражданскую инфраструктуру.
«МК» писал, что в ходе боевых действий полностью или частично повреждены 24 храма в Курской области.
