Вступают в силу новые требования к кредитам. Что ждёт заёмщиков с 1 сентября

— С 1 сентября 2025 года Центробанк вводит изменения в макропруденциальные надбавки, которые затронут ряд кредитных продуктов. В частности, снижение надбавок коснётся необеспеченных кредитов с ПСК от 60% для клиентов с долговой нагрузкой выше 80%, кредитных карт с любой ставкой (за исключением карт с ПСК выше 60%), автокредитов и ипотеки на строящееся жильё по договорам долевого участия с первоначальным взносом 20−30% для заёмщиков с долговой нагрузкой 50−70%. Например, доля автокредитов для клиентов с долговой нагрузкой выше 80% не должна превышать 5% от общего числа выдач в четвёртом квартале 2025 года, а для заёмщиков с нагрузкой 50−80% — не более 15%, — пояснили в «Сравни.ру».