Скончался актер сериалов «Отпуск», «Ищейка-3» Евгений Туренко

Скончался заслуженный артист Кубани, артист Краснодарского краевого музыкального театра ТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова Евгений Туренко. Ему было 83 года. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщила пресс-служба Краснодарского отделения Союза театральных деятелей на странице в соцсети «ВКонтакте».