Дороги перекроют в Хабаровске 25 августа из-за репетиции парада

25 августа в Хабаровске пройдет репетиция парада к 80-летию окончания Второй мировой войны. Вечером ограничат движение транспорта в центре города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С 16:00 до 23:00 перекроют улицы Муравьева-Амурского, Карла Маркса и Пушкина. Водителей просят заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда.
В это время изменится схема движения городского транспорта. Несколько автобусных и троллейбусных маршрутов будут следовать в обход закрытых улиц.
С полным перечнем перекрытий и изменениями движения общественного транспорта можно ознакомиться по ссылке.