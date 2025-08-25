Ричмонд
Дороги перекроют в Хабаровске 25 августа из-за репетиции парада

Изменится схема движения автобусов и троллейбусов.

Источник: Комсомольская правда

25 августа в Хабаровске пройдет репетиция парада к 80-летию окончания Второй мировой войны. Вечером ограничат движение транспорта в центре города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

С 16:00 до 23:00 перекроют улицы Муравьева-Амурского, Карла Маркса и Пушкина. Водителей просят заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда.

В это время изменится схема движения городского транспорта. Несколько автобусных и троллейбусных маршрутов будут следовать в обход закрытых улиц.

С полным перечнем перекрытий и изменениями движения общественного транспорта можно ознакомиться по ссылке.