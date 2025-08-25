Сработают в 99% случаев: Врач назвала три лайфхака, которые помогут быстро избавиться от икоты

Ранее врач Вера Серёжина рассказала, как не подхватить вызывающих рак паразитов от рыбы. Описторхисы — это гельминты, способные вызывать более тяжёлые клинические проявления по сравнению с другими видами паразитов. Они мигрируют в желчные пути печени, вызывая острую симптоматику: высокую температуру, диспепсию, тошноту и кожную сыпь. Хроническая форма может провоцировать гепатит, абсцесс печени и даже онкологию желчных протоков. Для профилактики необходимо жарить или варить рыбу не менее 20 минут, а при приготовлении пирогов обеспечивать прогрев не менее часа.