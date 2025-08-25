Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумской области начались проблемы с электричеством на фоне взрыва

В Сумской области Украины зафиксированы перебои с электроснабжением после ударов по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщает оператор систем распределения электроэнергии «Сумыоблэнерго».

Перебои электричества появились после взрывов.

В Сумской области Украины зафиксированы перебои с электроснабжением после ударов по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщает оператор систем распределения электроэнергии «Сумыоблэнерго».

«Перебои с распределением электроэнергии в части Сумского района связаны с ударами армии РФ по критической инфраструктуре. Мы работаем (над восстановлением — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении компании в официальном telegram-канале.

В воскресенье украинский телеканал «Общественное» информировал о нескольких взрывах, произошедших в Сумах. Согласно предоставленным данным, в результате инцидента была повреждена подстанция.

Ранее, 15 августа 2025 года, Минобороны РФ опровергало обвинения в нанесении ударов по Сумам, заявляя, что сообщения о российских атаках на город распространяются с целью провокации перед переговорами президентов России и США. Ведомство подчеркивало, что подобных действий со стороны российских войск не предпринималось.