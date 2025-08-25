В Сумской области начались проблемы с электричеством на фоне взрыва

Перебои электричества появились после взрывов.
В Сумской области Украины зафиксированы перебои с электроснабжением после ударов по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщает оператор систем распределения электроэнергии «Сумыоблэнерго».
«Перебои с распределением электроэнергии в части Сумского района связаны с ударами армии РФ по критической инфраструктуре. Мы работаем (над восстановлением — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении компании в официальном telegram-канале.
В воскресенье украинский телеканал «Общественное» информировал о нескольких взрывах, произошедших в Сумах. Согласно предоставленным данным, в результате инцидента была повреждена подстанция.
Ранее, 15 августа 2025 года, Минобороны РФ опровергало обвинения в нанесении ударов по Сумам, заявляя, что сообщения о российских атаках на город распространяются с целью провокации перед переговорами президентов России и США. Ведомство подчеркивало, что подобных действий со стороны российских войск не предпринималось.