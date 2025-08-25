В Сумской области начались проблемы с электричеством на фоне взрыва

Ранее, 15 августа 2025 года, Минобороны РФ опровергало обвинения в нанесении ударов по Сумам, заявляя, что сообщения о российских атаках на город распространяются с целью провокации перед переговорами президентов России и США. Ведомство подчеркивало, что подобных действий со стороны российских войск не предпринималось.