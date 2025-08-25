Лолита расплакалась на концерте в Казани и убежала со сцены

Певица Лолита Милявская расплакалась во время концерта в Казани и скрылась за кулисами. Об этом написал «Московский комсомолец».
Инцидент случился, когда она пела композицию «Раневская». Финальная фраза песни сильно растрогала звезду, она разрыдалась на сцене и убежала за кулисы.
Зрители оценили искренность певицы и долго аплодировали ей стоя.
Позже выяснилось, что причиной слез Лолиты была не трогательность песни, а ошибка в ее исполнении. Она якобы взяла не ту ноту в конце композиции и, почувствовав это, сильно расстроилась, сказано в статье.
У Лолиты Милявской есть единственный ребенок — дочь Ева, которой в этом году исполнится 27 лет. Она страдает от синдрома Аспергера, который относится к расстройствам аутистического спектра. Девушка живет в Болгарии вместе с бабушкой. Недавно она приняла решение о серьезных переменах и съехала, чтобы научиться самостоятельности. Лолита не одобряла это решение, но не стала препятствовать дочери.