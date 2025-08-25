Ричмонд
Балтика обыграла Сочи и продлила беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей

Футбольная команда «Балтика» в заключительном матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги одержала победу над «Сочи». Матч закончился со счётом 2:0 в пользу калининградского клуба.

Источник: Life.ru

Голами в составе «Балтики» отметились Брайан Хиль, реализовавший пенальти на 29-й минуте, и Илья Петров, поразивший ворота соперника на 51-й минуте.

Этот гол стал для Хиля пятым в текущем чемпионате, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступая лишь полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову, на счету которого семь голов. Важным событием матча стал дебют Ираклия Манелова, впервые вышедшего на поле в составе «Балтики» после перехода из московского «Торпедо».

«Балтика» в текущем турнире набрала 12 очков и не потерпела ни одного поражения в шести турах. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице. «Сочи», в свою очередь, остаётся единственной командой РПЛ, не одержавшей ни одной победы, и с одним набранным очком занимает последнее, 16-е место.

В следующем туре, 31 августа, «Балтика» проведёт выездной матч против тольяттинского «Акрона», а «Сочи» 30 августа встретится с московским «Спартаком».

Ранее московский «Спартак» одержал победу над петербургским «Зенитом» в выездном матче чемпионата России по футболу среди женщин. Матч состоялся в Санкт-Петербурге и закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.

