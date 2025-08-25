Что известно о пропавшем во время заплыва в Босфоре россиянине

У Николая Свечникова — множество достижений и побед с самых юных лет. Так, он установил рекорд Курской области по плаванию на спине и вольным стилем на различных дистанциях в 2006 и 2008 году, когда еще был подростком. Дважды становился чемпионом по плаванию Центрального федерального округа. В 2017—2020 был лучшим тренером по плаванию фитнес-клуба «СССР Можайка».