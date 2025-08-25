Как ярость вредит вашему здоровью: Психолог раскрыла неожиданные последствия гнева

С гневом можно справляться так: дышать в любой ситуации с помощью техник саморегуляции, остановиться и подумать, что именно злит, это случайность или последняя капля. Если высказать или решить ситуацию нельзя — остаётся терпеть. В таком случае важно выплеснуть агрессию через спорт (бокс, плавание, бег, теннис) в сочетании с медитацией — так эффект сильнее.