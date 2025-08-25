Юрист раскрыл обман продавцов по принципу покупок «в нагрузку»

Речь идет о временах СССР, когда дефицитный товар часто продавался в паре с чем-то ненужным. Но сейчас Закон о защите прав потребителя трактует это, как навязывание услуг — обусловленность приобретения одних товаров обязательным приобретением других. Это запрещено и грозит продавцу привлечением к ответственности.