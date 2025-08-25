Трамп предложил направить военных в штат Мэриленд

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с предложением, адресованным губернатору штата Мэриленд Уэсу Муру. Так, президент предложил направить в штат военных, чтобы те помогали бороться с преступниками. Соответствующее заявление Трамп сделал в соцсети Truth Social.
Американский лидер напомнил, что подобная практика уже была реализована в соседнем Вашингтоне. Он подчеркнул, что тогда военные быстро помогли справиться с преступностью.
Трамп особенно отметил то, что город Балтимор в Мэриленде является четвертым во всей стране по количеству убийств.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Трамп заявил о желании построить супертюрьму максимального уровня безопасности в заливе Сан-Франциско на острове Алькатрас в Калифорнии.