Названа средняя пенсия летчиков-испытателей в России

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Средняя пенсия летчиков-испытателей увеличилась до 165 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2025 года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно этим данным, летчики-испытатели на 1 июля получают среднюю пенсию в размере 165 721 рублей в месяц, в то время как по состоянию на 1 января этого года она составляла 150 010 рублей в месяц.
При этом работающие пенсионеры данной категории получают 157 288 рублей, а неработающие — 168 506 рублей.