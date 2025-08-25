Олешко рассказал о времени, когда он был в подтанцовке у Булановой

Ранее Татьяна Буланова сообщила о тяжёлой утрате — умер её свёкор, отец бизнесмена Валерия Руднева. Известно, что у певицы были тёплые отношения с родителями супруга. Она неоднократно говорила, что в семье мужа её приняли с заботой и вниманием. Это было особенно важно для Булановой: её собственный отец умер в 1998 году, а мать — в 2017-м. Эти потери дались Татьяне очень тяжело.