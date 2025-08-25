Стало известно, в какие города россияне отправились вместо курортов

Ранее власти и эксперты отмечали, что перегруженность морских направлений, дефицит железнодорожных билетов в Крым и временное закрытие аэропортов привели к росту спроса на внутренние экскурсионные маршруты. Для поездок на юг страны железная дорога оставалась основным транспортом, однако билеты часто раскупались сразу после начала продаж, что вынуждало россиян искать альтернативные варианты отдыха внутри страны.