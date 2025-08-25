Выявлен первый случай миаза у человека в США

В штате Мэриленд зарегистрирован первый в США случай миаза, вызванного личинками мясной мухи Cochliomyia hominivorax. Заражение выявлено у человека, прибывшего из Гватемалы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников.