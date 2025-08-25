Ричмонд
Кейт Миддлтон осветила волосы после победы над онкологией

Принцесса Уэльская и супруга наследника британского престола Кейт Миддлтон появилась на публике после лечения от онкологического заболевания. 24 августа она посетила воскресную службу в Балморале. Пользователи соцсетей сразу же обратили внимание на перемены в её образе, в частности, на более светлый оттенок волос.

Источник: Life.ru

Принцесса решила внести новые нотки в свой имидж, осветлив волосы и слегка изменив причёску. Это может символизировать её возвращение к активной жизни после трудностей, связанных с болезнью.

Фотографии Кейт Миддлтон, направляющейся на службу в Балморале в сопровождении принца Уильяма и их детей, вызвали большой интерес в Сети. Пользователи выразили женщине поддержку, поздравили её с позитивными изменениями и пожелали крепкого здоровья.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон готовятся покинуть Аделаидский коттедж, который был их семейной резиденцией с 2022 года. Это место стало свидетелем непростых событий в жизни пары, включая кончину королевы Елизаветы II и проблемы со здоровьем принцессы. Предстоящий переезд станет своеобразным символом прощания с прошлыми испытаниями и ознаменованием нового этапа в жизни Уэльских.

