Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SpaceX отменила запуск прототипа корабля Starship из-за технических неполадок

SpaceX отменила 10-й запуск прототипа корабля Starship, запланированный на 19:30 по местному времени.

Источник: Комсомольская правда

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, заявила об отмене планировавшегося в воскресенье запуска ракеты-носителя с с прототипом космического корабля Starship. Об этом представители компании уведомили в соцсети X.

Сообщается, что 10-й испытательный полет пришлось отменить из-за возникших технических неполадок в наземных системах.

Сам старт планировалось провести в 19:30 по времени восточного побережья (в 2:30 по московскому времени). Запуск должен был состояться с космодрома Starbase, расположенного в штате Техас.

О новых датах запуска в SpaceX не сообщили.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, SpaceX смогла произвести посадку самой большой в мире ракеты Super Heavy на стартовый комплекс. Это был пятый испытательный полет со стартовой площадки Starbase компании SpaceX для огромной ракеты, который состоялся в в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше