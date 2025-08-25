SpaceX отменила запуск прототипа корабля Starship из-за технических неполадок

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, заявила об отмене планировавшегося в воскресенье запуска ракеты-носителя с с прототипом космического корабля Starship. Об этом представители компании уведомили в соцсети X.
Сообщается, что 10-й испытательный полет пришлось отменить из-за возникших технических неполадок в наземных системах.
Сам старт планировалось провести в 19:30 по времени восточного побережья (в 2:30 по московскому времени). Запуск должен был состояться с космодрома Starbase, расположенного в штате Техас.
О новых датах запуска в SpaceX не сообщили.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, SpaceX смогла произвести посадку самой большой в мире ракеты Super Heavy на стартовый комплекс. Это был пятый испытательный полет со стартовой площадки Starbase компании SpaceX для огромной ракеты, который состоялся в в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.