«Рок над Амуром» в Хабаровске собрал 67 тысяч зрителей

— Спасибо огромное Хабаровску. Далеко не везде в России проводятся такие фестивали, чтобы людей собрать на площади, познакомить с хорошей, доброй старой и молодой рок-музыкой. Спасибо вам, зрители, что приходите поддерживать молодых артистов! И, конечно, передаю привет туда, далеко за тысячи километров, нашим бойцам специальной военной операции, которые ежедневно совершают трудную работу, защищают Родину. Парни, мы в вас верим! — обратился к зрителям Вадим Самойлов.