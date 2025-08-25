«Рок над Амуром» в Хабаровске собрал 67 тысяч зрителей

Накануне в Хабаровске прошел юбилейный пятый Всероссийский фестиваль «Рок над Амуром» (16+), который стал одним из самых значимых музыкальных событий на Дальнем Востоке. Организованный правительством Хабаровского края и приуроченный ко Дню Государственного флага России, фестиваль собрал рекордные 67 тысяч зрителей, сообщает ИА AmurMedia.
Центральным моментом мероприятия стал конкурс для молодых групп. Четыре финалиста боролись за возможность записать мини-альбом под руководством известного композитора и продюсера Андрея Самсонова. Победителем стала группа «Карманный томик» из Амурска, чье выступление впечатлило жюри и зрителей мелодичным инди-роком и глубокими текстами, вдохновленными произведениями классиков русской поэзии — Марины Цветаевой и Сергея Есенина.
Андрей Самсонов, председатель жюри, отметил, что новое поколение музыкантов привносит искренность и поэтическую глубину в современный рок. Победа «Карманного томика» была полностью заслуженной.
По информации министерства культуры края, в этом году на конкурс поступило более 300 заявок, отбор проводился среди участников Дальнего Востока. «Рок над Амуром» не только масштабное событие, но и важная платформа для поддержки молодых исполнителей. В следующем году планируется продолжить эту замечательную традицию.
Кроме конкурсной программы, зрители наслаждались выступлениями культовых рок-исполнителей, таких как Вадим Самойлов из «Агаты Кристи», группа «7Б» с Иваном Демьяном, «The Starkillers» и победители прошлого года — «TattooIN».
Вадим Самойлов поблагодарил Хабаровск за организацию фестиваля и подчеркнул, как важно собирать людей на таких мероприятиях, чтобы познакомить их с качественной рок-музыкой. Он также передал привет нашим бойцам, защищающим Родину, заверив их в поддержке и вере в их силу.
— Спасибо огромное Хабаровску. Далеко не везде в России проводятся такие фестивали, чтобы людей собрать на площади, познакомить с хорошей, доброй старой и молодой рок-музыкой. Спасибо вам, зрители, что приходите поддерживать молодых артистов! И, конечно, передаю привет туда, далеко за тысячи километров, нашим бойцам специальной военной операции, которые ежедневно совершают трудную работу, защищают Родину. Парни, мы в вас верим! — обратился к зрителям Вадим Самойлов.
Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, уже 7 сентября, в воскресенье, на площади им. Ленина в Хабаровске пройдет Четвертый международный культурно-просветительский фестиваль «Арсеньев LIVE» (0+).