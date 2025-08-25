Стало известно, как начинался роман Дибровой и Товстика

Одна из подруг жены телеведущего Дмитрия Диброва Полины рассказала, что роман с бизнесменом Романом Товстиком, у которого есть шесть детей от супруги Елены, закрутился не так давно.
— Полина с Романом начали встречаться около года назад, когда супруга Товстика родила младшего ребенка. Полина с первых свиданий поняла, что сильно влюбилась. Такие же чувства были и у Романа. Полина пыталась спасти брак, ходила к семейному психологу. Но не смогла справиться с чувствами к Роману. Она рассказывала, что не представляет жизни без него, — сообщила она «КП».
По ее словам, полгода назад Товстик уговорил Полину рассказать все мужу. Они объявили супругам, что у них случилась любовь, и они хотят быть вместе.
— Дибров был в шоке. Он не замечал увлечения Полины, для него это признание стало полной неожиданностью. Для жены Романа новость стала трагедией. Елена сразу заявила, что не даст развод, — рассказала подруга Дибровой.
Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала развод Романа Товстика с женой Еленой. Она предположила, что ситуация в действительности куда сложнее, чем выглядит со стороны. При этом Кудрявцева осудила бизнесмена, который нелестно высказывается о жене.