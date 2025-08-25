Стало известно, что на заплыве «Босфор 2025» не было спасательных шлюпок

По словам других участников заплыва, они видели человека, похожего на Свечникова, плывущего на спине. Знакомые пропавшего отмечают, что после соревнований его личные вещи не были найдены. По их мнению, спасательные службы и полиция не предпринимают достаточных усилий для поиска.
Некоторые спортсмены указывают на сильное попутное течение в этом году. Один из участников «Босфор 2025» сообщил, что рассчитывал преодолеть дистанцию в 6,5 километров за 1 час 20 минут, а в итоге потратил на это 1 час 46 минут.
Кроме того, участники заплыва выразили обеспокоенность недостаточным обеспечением безопасности. По их словам, на середине маршрута отсутствовали спасательные шлюпки.
Напомним, спортивное мероприятие проходило 24 августа. Свечников пропал из поля зрения наблюдателей примерно через 500−600 метров после начала дистанции. В Стамбуле начали поисковую операцию для обнаружения пропавшего россиянина. Сообщается, что его отсутствие обнаружили только через двенадцать часов после старта. В Сети появилось видео с заплыва «Босфор 2025», где пропал российский пловец.