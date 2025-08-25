Стало известно, что на заплыве «Босфор 2025» не было спасательных шлюпок

Российский пловец Николай Свечников, пропавший без вести во время заплыва через Босфор, мог выбиться из сил в районе первого моста или у него случилась судорога. По другой версии, спортсмена могло унести течением на другой берег. Ситуацию усугубило то, что на середине маршрута не было спасательных шлюпок. Об этом сообщает SHOT.