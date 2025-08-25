Глава МИД Украины Сибига: Венгрии не следует давать указания Зеленскому

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что очень зол в связи с ударами Украины по нефтепроводу «Дружба». Об этом рассказал политический советник Балаж Орбан на странице в одной из соцсетей, прикрепив фото соответствующего письма.