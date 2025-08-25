Глава МИД Украины Сибига: Венгрии не следует давать указания Зеленскому

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига в ответ на заявление венгерского коллеги Петера Сийярто об атаках на нефтепровод «Дружба» призвал его «не указывать» президенту Украины Владимиру Зеленскому.
— Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в руках еe властей, — написал он в соцсети X.
Министр призвал власти Венгрии диверсифицировать поставки топлива и стать независимыми, «как и вся Европа».
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что очень зол в связи с ударами Украины по нефтепроводу «Дружба». Об этом рассказал политический советник Балаж Орбан на странице в одной из соцсетей, прикрепив фото соответствующего письма.
22 августа Петер Сийярто заявил, что из-за очередной атаки на энергетическую безопасность страны поставки сырой нефти снова прекращены. Он отметил, что подобные действия Украины выглядят как попытка втянуть Будапешт в конфликт.