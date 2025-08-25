Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: Киев увеличил число ударов по РФ после саммита на Аляске

Число ударов по гражданским объектам возросло с примерно 300 до 430 в сутки.

Источник: Аргументы и факты

Украина усилила атаки на территорию России после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшего 15 августа на Аляске.

По данным посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника, число ударов по гражданским объектам возросло с примерно 300 до 430 в сутки, сообщает издание «Известия».

По его словам, выросло и число пострадавших из-за увеличения атак с применением беспилотников, при этом около 90% раненых получили травмы именно в результате таких ударов. Мирошник добавил, что в Донецке от одного удара HIMARS пострадал 21 человек.

Дипломат подчеркнул, что удары по гражданским объектам наносятся целенаправленно и по прямому приказу.

«И в данном случае это терроризм. Ни одна страна в мире не способна защититься от терроризма. Террор всегда рассчитан как раз на гражданское население с возможным политическим эффектом», — заявил Мирошник.

Ранее сообщалось, что за неделю после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске российские системы ПВО отразили 1120 атак украинских беспилотников.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше