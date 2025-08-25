Мирошник: Киев увеличил число ударов по РФ после саммита на Аляске

Украина усилила атаки на территорию России после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшего 15 августа на Аляске.
По данным посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника, число ударов по гражданским объектам возросло с примерно 300 до 430 в сутки, сообщает издание «Известия».
По его словам, выросло и число пострадавших из-за увеличения атак с применением беспилотников, при этом около 90% раненых получили травмы именно в результате таких ударов. Мирошник добавил, что в Донецке от одного удара HIMARS пострадал 21 человек.
Дипломат подчеркнул, что удары по гражданским объектам наносятся целенаправленно и по прямому приказу.
«И в данном случае это терроризм. Ни одна страна в мире не способна защититься от терроризма. Террор всегда рассчитан как раз на гражданское население с возможным политическим эффектом», — заявил Мирошник.
Ранее сообщалось, что за неделю после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске российские системы ПВО отразили 1120 атак украинских беспилотников.