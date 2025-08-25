Ричмонд
15-летний сын Дибровых отправился в самостоятельное путешествие в Тбилиси

Пятнадцатилетний сын Дмитрия и Полины Дибровых Александр отправился в самостоятельное путешествие в Тбилиси. Как сообщила мать подростка в своём Telegram-канале, он сам того пожелал.

Источник: Life.ru

«Друзья, Саня впервые отправился один в путешествие. Он ждал этот день, едет на концерт в Тбилиси. Предпочёл такой вид отдыха. Мой любимый подросток. Встречает его моя близкая подруга и до конца лета у него объёмная программа», — написала Диброва.

Тем временем сама Полина Диброва наслаждается летним отдыхом в Турции вместе со своими детьми. Но наблюдательные подписчики обратили внимание, что на фотографиях присутствуют и дети Романа Товстика, нового партнёра молодой жены Дмитрия Диброва. Как заявила юрист Екатерина Гордон, дети Товстика находятся с Дибровой против воли их матери.