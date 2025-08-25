Часть россиян начнут получать зарплату по-новому

В России с 1 сентября 2025 года вступят в силу новые правила расчета заработной платы и доплат за ночные смены. Согласно изменениям, теперь минимальная надбавка за работу в ночное время установлена на федеральном уровне и будет составлять не менее 20% от часовой тарифной ставки либо оклада, пересчитанного на час. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Говырин.