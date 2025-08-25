Москва
Российская теннисистка Потапова обыграла китаянку на US Open

Россиянка выиграла первый этап открытого теннисного турнира.

Шестикратная чемпионка турниров WTW Анастасия Потапова выиграла первый этап Международного теннисного турнира US Open со счетом 2:1. Об этом сообщает онлайн-табло Чемпионат.

«В первом сете, Анастасия обыграла оппонента из Китая Чжу Линь со счетом 6:4; во втором — 4:6; в третьем — 6:2», — следует из информационного портала.

Состязание проходило на стадионе Национального теннисного центра в Нью-Йорке. Общая продолжительность этапа составила 2 часа 3 минуты.