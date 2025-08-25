Вероника Кудерметова проиграла 149-й ракетке мира Джанис Чен на US Open

Финал поединка между Кудерметовой и Чен. Видео © X / US Open Tennis.
Кудерметова была посеяна под 24-м номером, тогда как её соперница пробилась в основную сетку через квалификацию. Для 23-летней Чен это выступление стало первым на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде. В мировой классификации она занимает 149-ю позицию.
Во втором раунде Чен встретится с британской теннисисткой Эммой Радукану, чемпионкой US Open 2021 года. Открытый чемпионат США — заключительный, четвёртый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии «хард», призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн.
А ранее российскую теннисистку Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы. Шарапова завершила карьеру в 2020 году. На её счету пять титулов турниров Большого шлема, среди которых победы на всех четырёх главных соревнованиях сезона.