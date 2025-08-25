Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вероника Кудерметова проиграла 149-й ракетке мира Джанис Чен на US Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила сопернице из Индонезии Джанис Чен в матче первого круга Открытого чемпионата США. Матч, прошедший в Нью-Йорке, продолжался три сета и завершился со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Чен.

Финал поединка между Кудерметовой и Чен. Видео © X / US Open Tennis.

Кудерметова была посеяна под 24-м номером, тогда как её соперница пробилась в основную сетку через квалификацию. Для 23-летней Чен это выступление стало первым на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде. В мировой классификации она занимает 149-ю позицию.

Во втором раунде Чен встретится с британской теннисисткой Эммой Радукану, чемпионкой US Open 2021 года. Открытый чемпионат США — заключительный, четвёртый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии «хард», призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн.

А ранее российскую теннисистку Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы. Шарапова завершила карьеру в 2020 году. На её счету пять титулов турниров Большого шлема, среди которых победы на всех четырёх главных соревнованиях сезона.