Врач рассказал, как научиться реагировать на стресс здоровыми привычками

— Например, пациент говорит: «При стрессе меня тянет к шоколадному батончику, ничего не могу с собой сделать». Я отвечаю: отлично, вы сможете его съесть, но только после того, как сделаете 10 приседаний. В следующий раз усложним условие: 20 приседаний, — пояснил врач.