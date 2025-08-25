Врач рассказал, как научиться реагировать на стресс здоровыми привычками

Чтобы справляться со стрессом без вредных привычек, мозг можно «перепрограммировать» на полезные действия. Врач-психиатр, психотерапевт Центра когнитивного здоровья Федерального медико-биологического агентства России Михаил Ответчиков поделился с KP.RU пятью практическими советами.
— Например, пациент говорит: «При стрессе меня тянет к шоколадному батончику, ничего не могу с собой сделать». Я отвечаю: отлично, вы сможете его съесть, но только после того, как сделаете 10 приседаний. В следующий раз усложним условие: 20 приседаний, — пояснил врач.
Эксперт посоветовал также выбирать физическую активность, которая приносит удовольствие: быстрый шаг, велосипед или бассейн. Во-вторых, увеличивайте нагрузки постепенно, чтобы новые привычки не вызывали отрицательных эмоций.
Также можно использовать мотивацию: любимая музыка, цели по километрам или очки за упражнения помогают закрепить новый паттерн поведения. И, наконец, следует создавать условия, при которых полезное под рукой, а вредное — нет. Вместо сладостей можно держать на столе орехи, фрукты или нарезанную морковь.