Александр Олешко рассказал, что был в подтанцовке у Булановой

Актер Александр Олешко рассказал, что танцевал в составе музыкальной группы певицы Татьяны Булановой.
Он вспомнил, как будучи 15-летним студентом участвовал в массовке «Голубого огонька». В ту новогоднюю ночь 1991 года певица дебютировала на центральном телевидении.
— Ой, как я вас удивлю! Это был 91 год. Буланова там пела впервые, а я, будучи 15-летним студентом, участвовал в массовке в студии Останкино, — написал артист в социальных сетях.
Он отметил, что если постараться, то на записи того «Голубого огонька» можно разглядеть его самого — юного и в смешной жилетке — в первом ряду подтанцовки. Именно поэтому Олешко не присоединился к флешмобу обсуждения выступления певицы. По словам артиста, для него этот ажиотаж — уже пройденный этап, который он отработал в юности.
Татьяна Буланова заявила, что не держит зла на балерину Анастасию Волочкову, которая пристыдила ее за подтанцовку и назвала их танцы «чухней». По словам певицы, уровень ее коллег по сцене хоть и не идет ни в какое сравнение с экс-примой Большого театра, но зато они делают свою работу от души.