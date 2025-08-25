Число погибших при ударах Израиля по столице Йемена достигло шести

Напомним, в начале июля израильские власти объявили о планах нанести удары по Йемену в ответ на ракетный обстрел со стороны хуситов. 17 августа Израиль сообщил, что атаковал электростанцию «Хазиз» в районе Саны. 24 августа стало известно, что израильские военные вновь нанесли удары по йеменской столице.