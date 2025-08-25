Александр Олешко рассказал о своём участии в первом выступлении Булановой

Популярный актёр и телеведущий Александр Олешко удивил поклонников неожиданным признанием. В молодости он не просто смотрел выступление Татьяны Булановой по телевизору, а сам выходил с ней на сцену новогоднего «Голубого огонька».
В социальных сетях Олешко рассказал, что в 1991 году, будучи пятнадцатилетним студентом эстрадно-циркового училища, он участвовал в массовке во время съёмок программы в студии Останкино. Именно в ту ночь Татьяна Буланова впервые появилась на центральном телевидении.
«Это был 91 год. Таня Буланова пела впервые, а я, будучи студентом, участвовал в массовке и даже подпевал ей», — поделился актёр. Он добавил, что при желании можно найти запись того выпуска и увидеть его в первом ряду подтанцовки в забавной жилетке.
Олешко также признался, что не стал участвовать во флешмобе, посвящённом обсуждению расслабленных танцев Булановой, поскольку для него это уже пройденный этап из юности. Телеведущий отметил, что в реальной жизни он отличается от экранного образа и уже начал седеть. Чтобы не шокировать зрителей, он подкрашивает волосы для эфиров.
Напомним, что сама Татьяна Буланова расстроена шумихой вокруг вирусных видео с танцами её команды. По её словам, ребята устали и схалтурили, но подтанцовка продолжила работу без санкций.
