Вторая россиянка выиграла матч на престижном американском турнире

Вторая россиянка выиграла первый этап открытого теннисного турнира.
Полуфиналистка турнира Большого шлема Анна Блинкова обыграла украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву со счетом 2:0 в первом этапе Открытого теннисного турнира. Об этом информирует онлайн-табло чемпионата.
«В первом сете, Анна обыграла оппонента со счетом 6:3; во втором — 6:1», — сообщает портал.
Турнир был организован на арене Национального теннисного центра в Нью-Йорке. Весь матч занял 1 час и 28 минут. Анна Блинкова встретится в следующем раунде с теннисисткой из Египта Майар Шериф.
Ранее сообщалось, что Анастасия Потапова, обладающая шестью титулами турниров WTW, одержала победу в первом раунде US Open.