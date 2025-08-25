С сентября в РФ меняются правила оплаты ночных смен и расчета отпускных

С сентября начнут действовать новые правила расчета зарплаты и надбавок. Об этом сообщил депутат Госдумы России Алексей Говырин.
Изменения коснутся выплат за ночные смены — минимальная федеральная закрепленная надбавка составит 20 процентов от часовой тарифной ставки или оклада.
— Раньше работодатель мог ставить меньше, ориентируясь на собственные локальные акты и старое постановление, теперь нижняя планка едина для всех, — рассказал он RT.
Изменения затронут и правила подсчета средней заработной платы для начисления отпускных, больничных и компенсаций. Теперь туда войдут премии, надбавки и поощрения. Но больничные, декретные отпуска и простои производства, которые не зависят от работника, учитываться не будут.
Еще с сентября будут утверждены новые типовые формы трудовых договоров, компании будут обязаны передавать обезличенные данные в госсистему, говорится в статье.
По словам юриста hh.ru Ольги Владимировой, эти изменения направлены на более справедливый расчет среднего заработка работников. Она подчеркнула, что законодатели четко закрепили, какие выплаты подлежат индексации, что сократит споры с проверяющими.