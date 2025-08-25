Юрист объяснила, как пенсионеру стать самозанятым

Сегодня оформить статус самозанятого просто и быстро. Сделать это можно через приложение «Мой налог» или портал «Госуслуги». Для граждан России достаточно паспорта, иностранцам понадобится еще ИНН. После регистрации пенсионер может законно зарабатывать, оставаясь при этом социально защищенным.