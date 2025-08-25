Юрист объяснила, как пенсионеру стать самозанятым

Пенсионеры могут получать доход, став самозанятыми, при этом не теряя льгот. Об этом KP.RU рассказала Анастасия Елисеева, юрист и партнер юридической компании «Мокров и Партнеры».
— Пенсионер может стать самозанятым на общих основаниях. Причем никаких последствий в данном случае не будет. Самозанятые не платят обязательные взносы в Социальный фонд России, поэтому пенсионер продолжает считаться безработным. Как следствие, не лишается льгот, — отметила специалист.
При этом есть ограничения: нельзя перепродавать чужие товары, работать по посредническим договорам, нанимать работников и заниматься профессиональной деятельностью, запрещенной для самозанятых. Это важно учитывать, чтобы не нарушить закон и сохранить все преимущества.
Сегодня оформить статус самозанятого просто и быстро. Сделать это можно через приложение «Мой налог» или портал «Госуслуги». Для граждан России достаточно паспорта, иностранцам понадобится еще ИНН. После регистрации пенсионер может законно зарабатывать, оставаясь при этом социально защищенным.