Гадюку поймал житель Новосибирска недалеко от Колыванского шоссе

Сибиряк подчеркнул, что это страшно красиво.

Гадюку поймал житель Новосибирска недалеко от Колыванского шоссе. Об этом он сообщил в паблике АСТ-54. Сибиряк подчеркнул, что это страшно красиво.

Чешуя переливалась на солнце всеми оттенками земли, а движения были отточены до совершенства. Он отметил, что несмотря на всю эту завораживающую грацию, в глазах змеи читалась древняя, первобытная сила, которая заставляла сердце биться чаще.

Пользователи сети высказали свой восторг и одновременно ужас по данному поводу.