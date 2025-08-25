Новая попытка найти альпинистку Наговицину: на этот раз подключат современную технику

Беспилотник будет направлен к месту, где находится российская альпинистка Наталья Наговицина, 25 августа. Об этом со ссылкой на Федерацию альпинизма России.
«К месту, где лежит Наговицина, 25 августа попробуют направить дрон. Судя по прогнозу, ожидается хорошая погода, которая даст возможность направить дрон к Наталье, чтобы понять, в каком она находится состоянии», — отметил собеседник агентства.
Если выяснится, что альпинистка жива, ее попробуют спасти, и снова предпримут попытку снять Наговицину с вершины с помощью евродрона.
Ранее сообщалось, что дата 25 августа была выбрала специалистами неслучайно. Дело в том, что в этот день на пике Победы прогнозируется хорошая погода. Причем ожидается, что это будет последний день без метелей и бурь в данном сезоне. Поэтому планируется действовать именно в этот момент.
Между тем, телеграм-каналы накануне начали сообщать, что российская альпинистка уже могла погибнуть. После изучения последних кадров, снятых беспилотником, спасатели пришли к выводу, что Наталья Наговицина уже не двигается. Да и условия, в которых находилась спортсменка, этому, увы, только способствуют. Со сломанной ногой на высоте семь тысяч метров она провела 11 суток. С собой у нее был минимум еды и воды. Каким-то образом ей могла помочь газовая горелка. Но нужно учитывать, что в это время в горах морозы опускаются до — 26 градусов.
Попытки спасти российскую альпинистку предпринимались и ранее. Добраться до Наговициной пытались сами альпинисты. При этом не обошлось без трагедии. Накануне во время спасательной операции погиб итальянский альпинист Лука Синигалья. Объясняется все просто — спасательные работы на этом пике не менее опасны, чем само восхождение.
Кстати, киргизские спасатели ранее приостановили поиски российской альпинистки Натальи Наговициной.
В августе 2021 года на пике Хан-Тенгри (7010 метров), недалеко от пика Победы, умер муж Натальи. Сергей получил инсульт на высоте в 6,9 тысяч метров.
Подруга Наговициной Лия Попова рассказала, что Наталье эта гора никак не покорялась. В прошлом году она пыталась взойти на Пик Победы, но гид тогда повернул назад, сказал, что надо подготовится. Весь год она бредила походом, это была ее мечта — покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок «Снежный барс». Для альпинистов это очень престижно.