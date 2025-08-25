Новая попытка найти альпинистку Наговицину: на этот раз подключат современную технику

Между тем, телеграм-каналы накануне начали сообщать, что российская альпинистка уже могла погибнуть. После изучения последних кадров, снятых беспилотником, спасатели пришли к выводу, что Наталья Наговицина уже не двигается. Да и условия, в которых находилась спортсменка, этому, увы, только способствуют. Со сломанной ногой на высоте семь тысяч метров она провела 11 суток. С собой у нее был минимум еды и воды. Каким-то образом ей могла помочь газовая горелка. Но нужно учитывать, что в это время в горах морозы опускаются до — 26 градусов.