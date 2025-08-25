Ричмонд
Власти России планируют внедрить добровольные ограничения на опасный интернет-контент

В России может появиться механизм добровольного ограничения доступа к потенциально опасному контенту в интернете. Об этом говорится в утвержденном правительством плане мероприятий, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие ведомства займутся разработкой такого механизма. Речь идет о распространении информации, которая может причинить вред, но пока не ограничена в доступе на территории страны. Срок выполнения задачи установлен на третий квартал 2027 года.

По итогам работы профильные органы должны представить свои предложения правительству.