Всех, у кого есть профиль на «Госуслугах», ждёт проверка

Информация об этом содержится в плане реализации соответствующей концепции, размещенном на официальном сайте правительства РФ, сообщает ИА DEITA.RU.
Эта инициатива является частью более широкой стратегии по противодействию киберпреступности и обеспечению безопасности государственных информационных ресурсов.
Основная цель данной проверки — подтвердить, что зарегистрированный мобильный номер действительно принадлежит гражданину, который получает государственные услуги.
В случае выявления несоответствия и установления, что номер принадлежит другому лицу или был использован без согласия владельца, он будет отвязан от соответствующего аккаунта.
Это позволит снизить риск несанкционированного доступа к личным кабинетам и защитить граждан от возможных мошеннических действий или кибератак.
Ответственность за реализацию этой меры возложена на несколько ключевых ведомств: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство финансов РФ, МВД России, Министерство экономического развития, Роскомнадзор и ФСБ.
Сроки выполнения поставленных задач — IV квартал 2026 года, что свидетельствует о долгосрочном и системном подходе к обеспечению информационной безопасности.
В результате меры должны способствовать укреплению доверия населения к государственным информационным системам и повысить их устойчивость к киберугрозам.