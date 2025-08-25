Названо место Челябинской области во всероссийском рейтинге по расходам на «коммуналку»

Челябинская область в этом рейтинге заняла 43 место. Доля потребительских расходов среднестатистической семьи южноуральского региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2024 году, составила 9,1%. За год она уменьшилась на 0,7 процентных пункта. Если говорить в конкретных цифрах, то расходы среднестатистической семьи в Челябинской области на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления в прошлом году составили 4471,3 ₽ в месяц.