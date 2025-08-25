Названо место Челябинской области во всероссийском рейтинге по расходам на «коммуналку»

Рейтинг составлен аналитиками РИА «Новости». Они вычислили актуальную на 2024 год долю расходов семей на ЖКУ в совокупных потребительских расходах в регионах России. В расходы, кроме трат непосредственно на жилищно-коммунальные услуги, была включена оплату топлива для освещения и отопления жилья.
Челябинская область в этом рейтинге заняла 43 место. Доля потребительских расходов среднестатистической семьи южноуральского региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2024 году, составила 9,1%. За год она уменьшилась на 0,7 процентных пункта. Если говорить в конкретных цифрах, то расходы среднестатистической семьи в Челябинской области на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления в прошлом году составили 4471,3 ₽ в месяц.
Из регионов Уральского федерального округа в этом рейтинге Челябинскую область обошли Ханты-Мансийский автономный округ (13 место, доля 7,8%), Курганская область (22 место, 8,2%) и Свердловская область (38 место, 8,8%). Позади челябинцев оказались Тюменская область (66 место, 10,6%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (47 место, 9,3%).