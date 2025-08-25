ВЦИОМ: большинство россиян не считают русский народ исключительным

Согласно исследованию ВЦИОМ, большинство россиян (61%) не считают русский народ «совершенно особенным», а воспринимают его как равного другим народам. Данные были получены в мае 2025 года в ходе телефонного опроса 1600 взрослых граждан России, сообщает издание «Ведомости».
Идею исключительности русского народа поддерживают 39% респондентов, причем среди старшего поколения (старше 45 лет) таких больше — 45%, тогда как среди молодежи 18−24 лет только 23%. За последние 25 лет заметно снизилась доля тех, кто считает судьбу русских более тяжелой по сравнению с другими народами — с 71% в 2000 году до 32% в 2025 году.
Эксперт ВЦИОМ Мария Григорьева отмечает, что за последние три десятилетия в России произошел процесс переосмысления национальной идентичности, и негативные установки постепенно уступают место более позитивным.
Приверженцы идеи исключительности выделяют духовные ценности, душевность, богатую культуру и православие как основные признаки особого статуса русского народа. Исторические события XX века — революции, войны и распад СССР — сыграли важную роль в формировании представления о тяжелой судьбе России.
