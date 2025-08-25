ВЦИОМ: большинство россиян не считают русский народ исключительным

Идею исключительности русского народа поддерживают 39% респондентов, причем среди старшего поколения (старше 45 лет) таких больше — 45%, тогда как среди молодежи 18−24 лет только 23%. За последние 25 лет заметно снизилась доля тех, кто считает судьбу русских более тяжелой по сравнению с другими народами — с 71% в 2000 году до 32% в 2025 году.