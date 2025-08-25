Американец с привычкой есть одно блюдо заразился мозговыми паразитами

У 52-летнего американца, который предпочитал есть недостаточно прожаренный бекон, обнаружили мозговую паразитарную инфекцию. Об этом сообщает издание Live Science.
Мужчина обратился к врачам с жалобами на частые и сильные головные боли. В ходе обследования специалисты заподозрили наличие паразитов в мозге. Дополнительные анализы выявили в крови пациента антитела к свиному цепню — паразиту, который может попасть в организм через плохо приготовленное свиное мясо.
По словам самого мужчины, он много лет употреблял бекон слабо прожаренным, что могло стать причиной заражения кишечной формой свиного цепня. Затем яйца паразита могли попасть в мозг через грязные руки или другие пути.
К моменту постановки диагноза личинки уже проникли в мозг и образовали кисты в тканях. Пациенту назначили курс противопаразитарных и противовоспалительных препаратов. После лечения очаги инфекции уменьшились, а симптомы — головные боли — значительно ослабли.
Ранее был выявлен первый случай миаза у человека в США.