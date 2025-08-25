Американец с привычкой есть одно блюдо заразился мозговыми паразитами

Мужчина обратился к врачам с жалобами на частые и сильные головные боли. В ходе обследования специалисты заподозрили наличие паразитов в мозге. Дополнительные анализы выявили в крови пациента антитела к свиному цепню — паразиту, который может попасть в организм через плохо приготовленное свиное мясо.