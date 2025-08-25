Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян ждут изменения в сфере труда и расчётов: вот что будет по-другому с 1 сентября

Россиян предупредили о новых правилах в сфере труда и расчётов с осени.

Источник: Комсомольская правда

Правила расчёта ночных смен, среднего заработка и ряд других аспектов в сфере труда и расчётов изменятся в России с сентября 2025 года. Об этом напомнил депутат Алексей Говырин.

«Главное для работников — новые правила расчёта ночных смен. Теперь минимальная надбавка закреплена федерально: не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час», — сказал Говырин RT.

Также изменится порядок исчисления среднего заработка и вводится отдельный порядок для расчёта среднемесячного заработка при выплате выходного пособия. Кроме того, утверждены новые типовые формы договоров и правило, обязывающее работодателей по требованию Минцифры передавать обезличенные данные в государственную систему.

Подробнее о том, что поменяется для отпускников и увольняющихся с 1 сентября 2025 года, читайте здесь на KP.RU.

Также в России обновили список противопоказаний к вождению авто. Новые правила тоже вступят в силу с сентября.