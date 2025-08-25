Школьников хотят обучать по вузовским учебникам

«С 1 сентября 2025 г. начнется апробация таких учебников в школах. Институт также разрабатывает аналогичную линейку учебников для 7−9-х классов, их подготовка займет примерно 2−3 года», — рассказал Ливанов в интервью газете «Ведомости». Он добавил, что новые учебники рассчитаны на старшеклассников, которые планируют в будущем связать свою жизнь с наукой, инженерией или IT. Учебные пособия, разработанные МФТИ, отражают новые тенденции в физике, биологии и информатике. По словам ректора вуза, в таких направлениях происходят революционные изменения в настоящий момент и их надо доносить школьникам.