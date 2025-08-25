В Новосибирске на 17% подскочила в цене свинина

В июле 2025 года местные жители платили за килограмм свинины в среднем 474,73 рубля. Это всего на 0,3% больше, чем годом ранее.
Согласно сведениям, предоставленным Росстатом, в июле 2025 года килограмм свинины обходился российским потребителям в среднем в 492,67 рубля. Относительно июля предыдущего года зафиксировано увеличение стоимости на 6,93%, а по сравнению с июлем 2023 года рост составил 21,06%.
В Новосибирской области наблюдается иная картина. В июле 2025 года средняя цена килограмма свинины для жителей региона составила 474,73 рубля. Это лишь на 0,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Эксперты отмечают, что данный показатель ниже общероссийского роста на 21,06%.
Такая существенная разница в динамике цен объясняется комплексом факторов, включая локальные особенности производства, уровень конкуренции на региональном рынке и, возможно, более эффективные меры поддержки аграрного сектора на уровне области.