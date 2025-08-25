В Новосибирске на 17% подскочила в цене свинина

В Новосибирской области наблюдается иная картина. В июле 2025 года средняя цена килограмма свинины для жителей региона составила 474,73 рубля. Это лишь на 0,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Эксперты отмечают, что данный показатель ниже общероссийского роста на 21,06%.